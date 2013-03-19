Азаров обещает увеличить экспорт растительного масла до 10 млрд гривень
Подготовленная Кабмином Программа активизации развития экономики обеспечит комплексное развитие отечественного аграрного сектора на ближайшие два года.
Подготовленная программа активизации развития экономики обеспечит комплексное развитие отечественного аграрного сектора на ближайшие два года. В частности, планируется значительно увеличить производство продукции животноводства, построить новые мощности для хранения овощей, значительно нарастить производство масложировой отрасли. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Реализация программы активизации развития экономики обеспечит комплексное развитие отечественного сельского хозяйства на ближайшие два года. В частности, планируется построить и реконструировать 153 животноводческих комплекса, что позволит значительно увеличить производство продукции животноводства. Кроме того, это позволит уменьшить импорт молочной и мясной продукции, а также создать новые рабочие места», − подчеркнул Николай Азаров.
Также Премьер-министр отметил, что в соответствии с программой планируется построить почти в каждой области овощехранилища общей емкостью почти 1,5 миллиона тонн. Он добавил, что это позволит обеспечить бесперебойное снабжение овощами всех регионов Украины. Кроме того, по словам премьера, планируется построить 5 тепличных комплексов с объемом производства продукции на сумму 5 миллиардов гривен.
Что касается масложировой отрасли, то Азаров отметил лидерство Украины в экспорте этой продукции.
«Однако мы планируем увеличить возможности масложировых комбинатов на 2,5 миллиона тонн. Это позволит увеличить объемы переработки семян масличных культур и нарастить экспорт подсолнечного масла. В результате чего объемы экспорта достигнут 10 миллиардов гривен», − добавил Николай Азаров.