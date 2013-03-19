Азаров обещает увеличить экспорт растительного масла до 10 млрд гривень

Подготовленная программа активизации развития экономики обеспечит комплексное развитие отечественного аграрного сектора на ближайшие два года. В частности, планируется значительно увеличить производство продукции животноводства, построить новые мощности для хранения овощей, значительно нарастить производство масложировой отрасли. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Реализация программы активизации развития экономики обеспечит комплексное развитие отечественного сельского хозяйства на ближайшие два года. В частности, планируется построить и реконструировать 153 животноводческих комплекса, что позволит значительно увеличить производство продукции животноводства. Кроме того, это позволит уменьшить импорт молочной и мясной продукции, а также создать новые рабочие места», − подчеркнул Николай Азаров.

Также Премьер-министр отметил, что в соответствии с программой планируется построить почти в каждой области овощехранилища общей емкостью почти 1,5 миллиона тонн. Он добавил, что это позволит обеспечить бесперебойное снабжение овощами всех регионов Украины. Кроме того, по словам премьера, планируется построить 5 тепличных комплексов с объемом производства продукции на сумму 5 миллиардов гривен.

Что касается масложировой отрасли, то Азаров отметил лидерство Украины в экспорте этой продукции.

«Однако мы планируем увеличить возможности масложировых комбинатов на 2,5 миллиона тонн. Это позволит увеличить объемы переработки семян масличных культур и нарастить экспорт подсолнечного масла. В результате чего объемы экспорта достигнут 10 миллиардов гривен», − добавил Николай Азаров.