Опыт применения водоугольного топлива в Украине оказался успешным – эксперт

Постоянное повышение цены на российский газ заставило украинские промышленные предприятия искать альтернативные технологии,в частности, переходить с газа на водоугольное топливо, главным компонентом которого является смесь угля с водой и реагентом, сообщает РБК-Украина.

Сергей Чичерин, президент компании «Украинское тепло», впервые реализовавшей данную технологию в Украине,отметил,что себестоимость тепловой энергии при переходе с дорогого российского природного газа на водоугольное топливо может быть снижена на 28 и более процентов.

«Отказ от использования природного газа и переход на сжигание водоугольного топлива позволил нам сократить себестоимость тепловой энергии на 28%. По нашим предварительным подсчетам, себестоимость 1 Гкал на водоугольном топливе может быть на 20-40% ниже, чем 1 Гкал полученная от сжигания природного газа. Все зависит от мощности и особенностей объекта, на котором производится тепловая энергия», - рассказал Чичерин.

В ближайшее время, данная технология, по мнению Чичерина, может быть использована для масштабной модернизации и переоборудования котельного оборудования по всей территории Украины.

«Колоссальные дотации теплокоммунэнерго со стороны государства с каждым годом возрастают и с трудом покрывают убытки от несоответствия тарифов. Считаю, что за счет перевода котельных на водоугольное топливо удастся значительно сократить потребление природного газа, а также провести замену критически изношенного оборудования котельных», - подчеркнул специалист, добавив, что толчком к развитию этого проекта должна стать государственная поддержка.

Как известно, правительство Украины активно интересуется новыми технологиями в рамках реализации проектов по замещению природного газа. Как заявил ранее премьер-министр Украины Николай Азаров, «вопрос замещения дорогого импортного газа углем - это стратегический вопрос».