Грабитель расстрелял из травматики женщин, не отдавших ему золото

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД в Запорожской области, 7 марта в Шевченковском районе г. Запорожье мужчина без маски, вооруженный пистолетом, ворвался в помещение агентства по трудоустройству, где находились три сотрудницы. Злоумышленник потребовал у женщин отдать золотые украшения. Те растерялись и замешкались, а мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате нападения две сотрудницы госпитализированы: одна с непроникающими ранениями в руку и живот, вторая — в ногу. Для жизни женщин угрозы нет.

Нападающий скрылся с места происшествия до появления правоохранителей, ничего не похитив, ведется его розыск.

Информация об этом инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) — наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.