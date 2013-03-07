В Одессе покончил с собой известный в городе журналист
10:14, 07 марта 2013Общество
2076 0
Сергей Шенкевич, работавший собкором издания «Одесса-Комментарии» и информационного агентства «Украинские новости», покончил с собой.
Шенкевич свел счеты с жизнью/ Фото: Новый регион
Об этом сообщает "Новый Регион - Одесса".
По словам друзей погибшего, 29-летний Шенкевич совершил самоубийство в своей квартире. Согласно одной из версий, причиной трагедии стала размолвка с любимой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter