В Одессе покончил с собой известный в городе журналист

10:14, 07 марта 2013
Общество
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Сергей Шенкевич, работавший собкором издания «Одесса-Комментарии» и информационного агентства «Украинские новости», покончил с собой.

Шенкевич

Об этом сообщает  "Новый Регион - Одесса".

 По словам друзей погибшего, 29-летний Шенкевич совершил самоубийство в своей квартире. Согласно одной из версий, причиной трагедии стала размолвка с любимой.

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