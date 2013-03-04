На Тернопольщине экс-председателя РГА за взяточничество посадили на 9 лет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий приговор вынес на прошлой неделе районный суд.

Экс-председатель РГА приговорен к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-предписывающими и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года, с конфискацией 50% имущества.

Соучастникам преступления назначено наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с конфискацией 50% имущества.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 году руководитель РГА требовал и получил от жителя Черновцов взятку в размере более 280 тыс. грн за решение вопроса о выделении земельного участка для ведения крестьянского хозяйства площадью 1 га.

Средства должностное лицо получило по предварительному сговору с депутатом областного совета, членом комиссии облсовета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений, а также с депутатом районного совета - членом комиссии райсовета по вопросам использования земель, природных ресурсов, развития села и аграрной политики.