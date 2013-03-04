Госбанк развития поможет предприятиям дешевыми кредитами - Минэкономики

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов констатирует, что Государственный банк развития, создание которого предусмотрено в Государственной программы активизации экономики, исключит «фактор чиновника» из процесса государственной поддержки реального сектора.

Об этом он сказал в эфиретелеканала БТБ.

«Есть отрасли, которые могут достаточно быстро нарастить объемы и удовлетворить спрос, например, АПК. Но сельское хозяйство за собой тянет машиностроение. Поскольку мы понимаем, что сельское хозяйство одна из важнейших отраслей нашей экономики, и притом дающая очень хорошие валютные поступления, то нам необходимо развивать машиностроение. То есть, если мы поможем АПК, то подтолкнем в развитии машиностроение, то это увеличит объем производимой сельскохозяйственной продукции», - сказал министр.

Прасолов отметил, что Государственный банк развития, создание которого предусмотрено в данной программе, исключит «фактор чиновника» из процесса государственной поддержки.

«Государственный банк развития создается для того, чтобы дать в экономику «длинные деньги» с достаточно низкой процентной ставкой. Вы знаете, что таких финансовых ресурсов сегодня очень мало. Второй важный момент, который обсуждался при проработке идеи создания такого банка, это исключение чиновника из процесса принятия решения о выдаче денег или государственной поддержки тем или иным отраслям или тем или иным предприятиям. Поскольку механизм будет такой: из бюджета выделяются деньги, допустим в уставный фонд банка развития. Банк развития потом эти деньги передает коммерческим банкам. То есть, если раньше стоял чиновник, то теперь будет коммерческий банк, и именно коммерческий банк будет оценивать эффективность проекта, его окупаемость и другие параметры», - сказал он.