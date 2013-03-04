Дерибасовскую окончательно отдали пешеходам

Красный переулок отделили от улицы цветочными клумбами и вмонтированными в асфальт железными столбиками, сообщает Сегодня.

Представители общественности считают, что ограничение проезда и парковки на Дерибасовской - это их "личная победа". Еще прошлой осенью в соцсетях открылась и активно агитировала за исключительно пешеходное движение по Дерибасовской группа «Я не паркуюсь на Дерибасовской».

Ранее в мэрии обсуждали возможность открыть улицу для движения транспорта.