На ХАЭС отключили первый энергоблок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

“4 марта в 00:49 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта согласно поданной заявке. Заявка до 23:55 20 марта”, - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба «Энергоатома», по состоянию на 4 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 35-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 5 025 МВт, для Ривненской АЭС - 1 860 МВт, для Южно-Украинской АЭС - 2 635 МВт, для Хмельницкой АЭС - 1 010 МВт.

На атомных электростанциях Украины за 3 марта выработано 262,36 млн кВт/ч электроэнергии.

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Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.