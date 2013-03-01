Обвал на ЧАЭС планируют залатать временной кровлей

Об этом сообщил главный инженер ЧАЭС Андрей Билык.

"Первое, что мы хотим сделать, и это отображено в рекомендациях (экспертов), и сейчас специалисты, в том числе наша строительная служба, прорабатывают варианты уже технические - чтобы закрыть временной кровлей этот проем. Технология сейчас есть, техника есть, это можно сделать", - приводит слова главного инженера станции РИА Новости.

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Говоря о сроках выполнения работ, Билык отметил, что планируется закрыть образовавший проем до конца мая.

"Мы для себя в своих мероприятиях, которые подготовлены, направлены, в том числе и главному государственному инспектору, поставили срок до конца мая", - сказал Билык, отметив необходимость закрытия проема тем, чтобы внутрь не попали осадки, а наружу не выходила радиоактивная пыль.

В начале февраля в машинном зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции произошло частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли, площадь обрушения составила около 600 квадратных метров. В пресс-службе ЧАЭС заявили, что изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС и в зоне отчуждения нет, никто не пострадал.