Обвал на ЧАЭС планируют залатать временной кровлей
Руководство Чернобыльской АЭС планирует до конца мая возвести временную кровлю над местом ее обрушения на одном из участков станции.
Об этом сообщил главный инженер ЧАЭС Андрей Билык.
"Первое, что мы хотим сделать, и это отображено в рекомендациях (экспертов), и сейчас специалисты, в том числе наша строительная служба, прорабатывают варианты уже технические - чтобы закрыть временной кровлей этот проем. Технология сейчас есть, техника есть, это можно сделать", - приводит слова главного инженера станции РИА Новости.
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Говоря о сроках выполнения работ, Билык отметил, что планируется закрыть образовавший проем до конца мая.
"Мы для себя в своих мероприятиях, которые подготовлены, направлены, в том числе и главному государственному инспектору, поставили срок до конца мая", - сказал Билык, отметив необходимость закрытия проема тем, чтобы внутрь не попали осадки, а наружу не выходила радиоактивная пыль.
В начале февраля в машинном зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции произошло частичное разрушение стеновых панелей и части легкой кровли, площадь обрушения составила около 600 квадратных метров. В пресс-службе ЧАЭС заявили, что изменений радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС и в зоне отчуждения нет, никто не пострадал.