НБУ: В январе зафиксирован профицит платежного баланса - $397 млн

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, профицит текущего счета в январе 2013 года составил 83 млн долл. против 236 млн долл. в январе 2012 года, а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 314 млн долл. по сравнению с дефицитом 1,125 млрд долл. за аналогичный месяц 2012 года.

Объем прямых инвестиций (сальдо) уменьшился на 39% - до 363 млн долл. (в январе 2012 г. - 569 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.