Верховной Раде предлагают отправить в отставку судей ВСУ
17:14, 01 марта 2013Общество
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Парламенту предлагают освободить судей ВСУ Пилипчука и Пинчука по их заявлениям об отставке.
Верховной Раде предлагают уволить судей ВСУ
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и председатель Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов зарегистрировали ряд проектов постановлений относительно освобождения и назначения судей.
Об этом сообщается на сайте парламента.
В соответствии с одним из проектов постановлений, предлагается освободить от должности судьи Верховного суда Украины Петра Пилипчука в связи с подачей им заявления об отставке.
Другим проектом постановления предлагается освободить от должности судьи Верховного суда Украины Николая Пинчука в связи с подачей заявления об отставке.
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