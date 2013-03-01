Верховной Раде предлагают отправить в отставку судей ВСУ

17:14, 01 марта 2013
Общество
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Парламенту предлагают освободить судей ВСУ Пилипчука и Пинчука по их заявлениям об отставке.

Рада

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и председатель Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов зарегистрировали ряд проектов постановлений относительно освобождения и назначения судей.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В соответствии с одним из проектов постановлений, предлагается освободить от должности судьи Верховного суда Украины Петра Пилипчука в связи с подачей им заявления об отставке.

Другим проектом постановления предлагается освободить от должности судьи Верховного суда Украины Николая Пинчука в связи с подачей заявления об отставке.

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