Верховной Раде предлагают отправить в отставку судей ВСУ

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и председатель Комитета ВР по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов зарегистрировали ряд проектов постановлений относительно освобождения и назначения судей.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В соответствии с одним из проектов постановлений, предлагается освободить от должности судьи Верховного суда Украины Петра Пилипчука в связи с подачей им заявления об отставке.

Другим проектом постановления предлагается освободить от должности судьи Верховного суда Украины Николая Пинчука в связи с подачей заявления об отставке.