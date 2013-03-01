Эксперты заверяют, что обвала гривни в 2013 году не будет

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экономист Александр Охрименко.

«Не будет у нас обвала, не будет 9,5 грн за доллар и 10 грн за доллар не будет. Хотя я понимаю, что есть много людей, которые, к сожалению, накупили долларов по 10 грн. На сегодняшний момент максимальная черта, до которой может вырасти доллар, это 8,40 к концу года», - сказал эксперт, сообщает ForUm.

Кроме того, Охрименко ожидает, что в 2013 году оживится рынок банковских кредитов. «У нас действительно с мая начнется ускорение выдачи кредитов, и осенью все начнут говорить, что с этим нужно что-то делать. Сразу говорю, когда быстро растет количество выданных кредитов, увеличивается уровень инфляции. Это прямая зависимость, тут ничего не поделаешь», - отметил он.

По его словам, в этом году НБУ придется принимать дополнительные меры, чтобы не превысить заложенный в начале года уровень инфляции в 6%.