В центре Винницы сосулька тяжело травмировала пенсионерку
14:43, 01 марта 2013Общество
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В Виннице госпитализирована пенсионерка, травмированная вследствие падения сосульки с крыши дома в центре города.
Пенсионерка получила сотрясение мозга и перелом ключицы / Фото: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, вчера, 28 февраля, вследствие падения сосульки с крыши дома по ул. Соборная, была травмирована 63-летняя женщина.
Пенсионерка госпитализирована в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом ключицы».
Согласно сообщению пресс-службы, в целом с начала года на территории Винницкой области зарегистрировано 70 несчастных случаев, во время которых 8 человек погибли, и 66 – травмированы.
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