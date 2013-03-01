Завтра в Украине - дожди и мокрый снег

Завтра в южной части Украины ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура на юге ночью около 0°, на Южном побережье Крыма 4-6° тепла, днем 3-8° тепла.

На остальной территории небольшой мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Карпатах в течение суток 4-9° мороза.

На дорогах северных и западных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области в субботу - небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.