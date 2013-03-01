Могилев предложил установить в Симферополе памятник Жертвам депортации

В частности, глава исполнительной власти автономии предложил провести творческий конкурс на разработку лучшего проекта памятника.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информационной политики Совета министров АРК.

«На фоне безответственных фраз отдельных деятелей о «пяти колонах», «остановке транспорта» и «перекрытии дорог», Совет министров готовит распоряжение о проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню памяти в районах и городах республики,— подчеркнул Анатолий Могилев. — Более того, как руководитель правительства Крыма я инициирую проведение творческого конкурса на разработку лучшего проекта памятника Жертвам депортации, который должен занять почетное место в крымской столице».