Комплекс "Фортеця" в Пуще-Водице будет работать как гостиница МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

"Информация, которая прозвучала в заявлении одного из народных депутатов Украины о том, что МВД пытается незаконно передать в собственность комплекс спецзданий «Фортеця», не соответствует действительности. Он будет работать как филиал Дома отдыха МВД «Пуща-Водица», - отметили в УСО.

При этом в МВД отметили, что комплекс специальных объектов «Фортеця» находится на балансе МВД с 2008 года, и на то время предназначался для приема официальных делегаций, которые прибывали в министерство.

"Сейчас в этих жилых помещениях проживают работники, прибывшие на службу в столицу, и не имеют собственного жилья в Киеве. Все расходы на содержание домов (коммунальные услуги, свет, газ) оплачивают проживающие.

На сегодняшний день с соблюдением всех необходимых процедур продолжается передача имущества на баланс Дома отдыха МВД Украины «Пуща-Водица». В дальнейшем планируется использование для социальных вопросов работников МВД", - отметили в УСО.