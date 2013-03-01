Хозяин АЗС дал чиновнику взятку в 20 тысяч долларов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, директор госпредприятия был задержан с поличным (непосредственно после получения взятки) сотрудниками УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Деньги вымогались и были получены в качестве платы за содействие местному частному предпринимателю – владельцу АЗС, в приватизации земельного участка на котором располагалась его автозаправочная станция.

«Физлицо-предприниматель, имея в частной собственности расположенную в Бердянске АЗС, обратился к директору данного госпредприятия с просьбой решить вопрос о приватизации участка, на котором расположена АЗС. Чиновник за внесение заведомо ложных данных в материалы инвентаризации земли, находящейся в ведомстве указанного предприятия, с целью дальнейшего отчуждения земельного участка в пользу предпринимателя, потребовал 20 тыс. долларов США», - сообщили в ОСО.

По данным ГУ МВД Украины в Запорожской области, передача взятки была осуществлена сегодня в 11.00, после чего директора госпредприятия задержали.

На данный момент следователем следственного управления ГУМВД задержанному сообщено о подозрении его в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки лицом, занимающим особо ответственное положение, в особо крупном размере). Наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.