В Одессе женщина упала на тротуар вместе с балконом

9 февраля в 13:12 в Приморском районе Одессы по ул. Пантелеймоновской, 101 произошло разрушение балкона на втором этаже трехэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры, 1936 г.р., которая вместе с элементами балкона упала на пешеходную зону улицы.

К месту происшествия были направлены отделения ГУ ГСЧС в Одесской области и муниципальной службы спасения. Спасатели оградили место происшествия и изъяли фрагменты балкона, которые угрожали падением на пешеходную зону улицы.

Пострадавшая женщина с закрытым переломом левой ноги и ушибами мягких тканей госпитализирована в городскую клиническую больницу № 11.