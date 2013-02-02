Азаров считает, что задержек зарплат больше нет

Как передает корреспондентт УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook

«За прошедшую неделю ко мне практически перестали поступать обращения по задержкам выплат зарплаты, социальных выплат. На мой взгляд, это свидетельство того, что порядок наведен в этой сфере, а там, где есть отдельные случаи, они достаточно оперативно исправляются», - написал премьер.

Н.Азаров отметил, что остается проблема невыплаты зарплат хозяйственными предприятиями, иногда теми, которые выполняли заказы государственных организаций, вовремя не расплатившихся с подрядчиками.

«Сейчас такая информация собирается и, безусловно, решение будет найдено», - сообщил Н.Азаров.