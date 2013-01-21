Суд взялся за жалобу Кабмина по долгам ЕЭСУ

Коллегия судей Высшего хозяйственного суда Украины приступила к рассмотрению кассации на решения судов о выплате украинским правительством долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РФ в размере более 3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель ЕЭСУ заявил ходатайство об отмене решения Хозсуда Киева и постановления Апелляционного суда из-за нарушения правил предметной подсудности (что это не хозяйственный спор, а отношения публично-правового характера).

Суд решил рассмотреть это ходатайство после пояснения сторон. В настоящее время стороны дают пояснения.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство.

Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь, представитель ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются государственной гарантией, а ЕЭСУ не смогла выполнить поставки в полном объеме из-за давления со стороны государственных органов Украины.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате долгов.

17 декабря 2012 года Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.