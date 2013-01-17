Евросуд принял решение по пяти делам против Украины

Европейский суд по правам человека сегодня принял решение по пяти делам против Украины. Об этом сообщает ВВС Украина.

В частности, Украину обязали выплатить 10785 евро поляку Дариушу Шабровски, который обвинял украинскую власть в неспособности повлиять на процесс возвращения его похищенного ребенка.

По другому делу украинец Константин Сизарев обвинял чиновников в необеспечении его нормальными условиями в заключении и пребывании в госпитале, неспособности обеспечить ему безопасность во время заключения и в неэффективном расследовании его дела. Украина должна выплатить ему 9 000 евро.

Украинец Юрий Слюсар должен получить от страны 12 500 евро - он обвинил украинскую власть в неспособности эффективно расследовать исчезновение и возможное убийство его брата-близнеца в 2003 году.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на пресс-релиз Евросуда, эти решения не являются окончательными и могут быть обжалованы.

В то же время сообщается, что решение еще по двум делам являются подтверждением предыдущих решений относительно них и является окончательными. Они касаются длительного невыполнения решений местных судов и неспособности обеспечения выполнения решений против государственных учреждений.