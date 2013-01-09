Продавец дал отпор троим грабителям при налете на ювелирный салон

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, преступники воспользовались тем, что вход в ювелирный салон является общим также для салона мобильной связи.

Когда двое злоумышленников ворвались в салон и стали разбивать стеклянные витрины с золотыми украшениями, их сообщник, удерживая дверь, не выпускал работников салона мобильной связи, которые хотели предотвратить разбойное нападение.

Угрожая продавцам-консультантам предметом, похожим на пистолет, грабители сложили ювелирные изделия в сумку, но когда они направились к выходу, работник салона мобильной связи сумел оттолкнуть одного из них и выхватил сумку с украденным. После этого злоумышленники нанесли мужчине удар тяжелым предметом по голове и скрылись с места происшествия, оставив там сумку с украденными украшениями.

Милиция, прибывшая на место, устанавливает все обстоятельства происшествия, данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ст. 187 УК Украины.