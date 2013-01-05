На Сочельник по всей Украине - снег

В восточной и южной частях местами налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман. На дорогах страны гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, в восточных областях, а ночью и на юге Украины юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатском регионе, днем и в южной части отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° мороза (в Карпатах ночью 5-10°мороза), на Южном побережье Крыма 5-7° тепла.

В Киевской области в воскресенье ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-5° мороза.

В столице временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-3° мороза.