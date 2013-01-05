Налоговая в Житомире сцедила дешевый бензин и вывезла неизвестно куда

Как узнали корреспонденты ТСН, на заправку приехали два бензовоза, которые вывезли отсюда весь 92 и 95 бензин, который только был в наличии. При этом без свидетелей были сорваны все пломбы и нагло выкачано все топливо с октановым числом 92 и 95. Куда вывезли бензин - не известно. Правда налоговики обещают, что будут хранить его должным образом.

Заправка не функционирует еще с 21 декабря, когда в налоговиков вдруг возникли претензии к ANP относительно качества топлива. Тогда образцы 92 и 95 бензина взяли на анализ, а саму заправку арестовали. Однако после Нового года этого оказалось мало. Вывоз всего бензина налоговая объяснила тем, что после ареста 29 декабря один из потребителей в Житомире вроде бы пожаловался,что на заправке ANP несмотря на арест ему продали некачественный бензин. Точнее купил он бензин одной марки, а продали ему совсем другой.

Поэтому заручившись поддержкой Союза защиты прав потребителей, налоговики решили слить весь 92 и 95 бензин и вывезти его на новую экспертизу. В ANP говорят, что результатов даже первой экспертизы еще не видели и уверяют, что бензином не торговали с 21 декабря. Бензин, который продается на АЗС ANP, производят на единственном в Украине действующем Кременчугском НПЗ. Нефтяники убеждены, что настоящая причина наезда налоговиков в желании конкурентов задушить национального производителя.

Ведь топливо на заправках ANP дешевле чем в других поставщиков нефтепродуктов. К примеру за литр А-95 здесь берут только 10,90 грн, в то время как другие хотят от 11.10 до 11.32 грн. А дизельное топливо на заправках ANP автомобилистам обходится в 9,80 за литр, когда на рынке большинство поставщиков продает его по цене от 10.10 грн до 10.39 грн. Когда будут результаты новой экспертизы в налоговой пока не говорят. Однако к тому времени автомобилисты Житомира останутся без дешевого топлива. Оставить без бензина Житомирщину и в придачу Винничину налоговая решила еще перед Новым годом. Тогда была остановлена работа нефтебазы в городе Калиновка, которая обеспечивала около полусотни заправок ANP, "Авиас" и "Укрнафта".