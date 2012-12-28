В Ужгороде планируется строительство Международного центра за деньги ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Закарпатской ОГА, об этом во время встречи с председателем Закарпатской областной государственной администрации Александром Ледидой сообщил руководитель Института трансграничного сотрудничества Сергей Устич.

По его словам, Институт выиграл грант на проект создания Международного центра трансграничного сотрудничества - первого в Восточной Европе.

Строительство учреждения, по словам С.Устича, будет финансировать Евросоюз. Стоимость проекта - около 500 тыс. евро.

Он отметил, что строительство начнут только в том случае, если под Международный центр выделят земельный участок в Ужгороде.

С соответствующей просьбой С.Устич обратился к председателю Закарпатской ОГА А.Ледиде: «Просим содействия власти в выделении небольшого земельного участка в областном центре. Поскольку деньги заложены только на создание центра – уже даже есть предварительный проект. Это будет компактный офисный центр с информационной службой».

В пресс-центре ОГА уточнили, что председатель Закарпатской ОГА пообещал всестороннее содействие Институту трансграничного сотрудничества.

«Власть будет способствовать в реализации таких проектов. Ведь среди всех пограничных регионов Польши, Словакии, Венгрии и Румынии не случайно выбрали Закарпатье – мы всегда были примером толерантности и взвешенности. Уверен, это лишь улучшит имидж нашей пограничной области среди европейских партнеров», - сказал председатель Закарпатской облгосадминистрации А.Ледида.

В целом, по данным С.Устича, в рамках разных программ и проектов трансграничного сотрудничества в Закарпатье уже поступило более 20 млн. евро.

Справка УНИАН. Институт трансграничного сотрудничества (ITC) зарегистрирован как общественная неприбыльная организация в Украине в 2005 году. Цель Института - исследование природы и тенденций развития трансграничных процессов, анализ геополитической динамики, связанной с новейшими изменениями европейских границ, развитие и оптимизация функционирования модели трансграничной системы "Восток-Запад Европы" через осуществление долгосрочного мониторинга ее основных параметров и т.п.

Учредителями Института трансграничного сотрудничества является директор Института мировой экономики и международных отношений, действительный член (академик) Академии наук Украины Юрий Пахомов, декан экономического факультета Закарпатского государственного университета, профессор Александр Передрий, президент корпорации ЕВІ (США), кандидат экономических наук, Почетный консул Украины в Сигете (Венгрия) Алекс Ровт, Чрезвычайном и Полномочный Посол, кандидат философских наук Сергей Устич.