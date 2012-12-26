Кабмин утвердил перечень СМИ, через которые украинцев будут вызывать в суд

Кабинет министров Украины утвердил перечень печатных средств массовой информации местной сферы распространения, в которых в 2013 году будут размещаться объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц и свидетелей, местожительство фактическое (пребывание) которых неизвестно.

Соответствующее правительственное распоряжение, проект которого разработало Министерство юстиции, было принято сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, распоряжение выдано во исполнение требований Кодекса административного судопроизводства Украины и Гражданского процессуального кодекса Украины, положениями которых предусмотрено, что печатные средства массовой информации, в которых размещаются объявления о вызове на протяжении следующего года, определяются Кабмином.

Перечень печатных СМИ местной сферы распространения составлен в соответствии с предложениями Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

В частности, для размещения объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц и свидетелей, местожительство фактическое (пребывание) которых неизвестно, на 2013 год определены следующие печатные СМИ:

«Крымские известия», «Вінниччина», «Волинь-нова», «Вісті Придніпров’я», «Донбасс-неделя», «Житомирщина», «Новини Закарпаття», «Запорізька правда», «Галичина», «Час Київщини», «Народне слово» (Кировоградская область), «Наша газета» (Луганская область), «Високий замок» и «Експрес» (Львовская область), «Рідне Прибужжя», (Николаевская область», «Одеські вісті», «Зоря Полтавщини», «Вільне слово» и «Вісті Рівненщини», «Сумщина», «Свобода» (Тернопольская область), «Слобідський край», «Наддніпрянська правда» (Херсонская область), «Подільські вісті», «Черкаський край», «Свобода слова» и Libertatea cuvantului (Чернівецька область), «Деснянська правда», «Хрещатик», «Севастопольские известия».