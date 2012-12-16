Румыния временно закрыла въезд для украинских грузовиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Черновицкого пограничного отряда.

В период выходных дней ситуация с погодными условиями на территории Румынии несколько заострилась в связи сильным снегопадом и заносами дорожного полотна трассы Е-85 (Сирет -Сучава). Поэтому румынская сторона приняла решение и сообщила украинской стороне о временной приостановке движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Сирет - Порубное», отметили в пресс-службе.

Учитывая ограничение движения через этот пункт пропуска, пограничники рекомендуют отложить в ближайший период поездки в Румынию. Лицам, которым все же крайне необходимо посетить Румынскую Республику пограничники предлагают избрать пункт пропуска «Дяково» (Закарпатская область, Виноградовский район).

«Вместе с тем, водителям следует прислушиваться к требованиям компетентных органов Румынии и обязательно оснастить автотранспорт зимними шинами, цепями, лопатами и другими необходимым оборудованием для действий в случае попадания в снежные заносы», - отмечается в сообщении.

О снятии ограничения движения и улучшения погодных условий Государственная пограничная служба Украины обещает проинформировать дополнительно через средства массовой информации.