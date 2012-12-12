МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Румынию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

По словам А.Дикусарова, 8-10 декабря в Румынии резко осложнились погодные условия (мощные снегопады и усиление ветра). Основная европейская магистраль Е-85 (Сирет - Бухарест) функционирует с ограничениями, вызванными работой снегоуборочной техники.

Определенные ограничения движения автотранспорта существуют также на дорогах в направлениях Сучава – Бая-Маре и Сучава - Ботошань. В этой связи компетентные органы Румынии требуют от водителей обязательного оснащения автотранспорта зимними шинами, цепями, лопатами и тому подобное для соответствующих действий в случае попадания в снежные заносы.