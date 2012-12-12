Налоговая милиция Украины выводит из тени рынок электронных денег

Об этом сообщает пресс-служба налоговой милиции ГНС Украины. По ее информации, сумма денег, которые были возвращены в государственный бюджет, составляет почти 100 миллионов гривен.

«По оценкам экспертов, объем рынка интернет-рекламы перевалил за отметку в 1 миллиард гривен, а объем электронной торговли - за отметку в 20 миллиардов. Часто эти деньги нигде легально даже не фигурируют », - говорится в сообщении налоговой милиции.

По убеждению налоговой милиции Украины, сегодня в сфере ИТ перед ней стоит несколько задач. Во-первых, это установление честных и прозрачных правил для всех участников рынка, во-вторых, перевод всех денежных потоков в легальную плоскость, в-третьих, это защита конечного потребителя, который, де-факто, беззащитен в ситуации, когда интернет-магазин продает ему некачественный товар.

Наконец, сейчас остро стоит вопрос обращения так называемых «электронных денег». «Эти услуги де-факто являются банковскими, но соответствующих разрешений от НБУ фирмы, которые их предоставляют, в основном не имеют. Это не только вопросы налогообложения, этот вопрос и честной конкуренции, и, опять-таки, защиты рядового потребителя», - сообщает налоговая милиция.

Противостояние преступлениям в сфере ИТ является одним из приоритетов деятельности налоговой милиции Украины в 2012 году.