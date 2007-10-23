Кандидат в депутаты от БЮТ попал в ДТП

Народный депутат Украины V созыва, кандидата в народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко Вадим ПЕТРЕНКО попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам рассказал сам В.ПЕТРЕНКО.

По его словам, 19 октября в Полтавском районе его автомобиль «Мерседес» столкнулся со встречной «Волгой».

«Мы оба ехали километров по 90. Столкнулись. Съехали в кювет колесами кверху. ”Волга” тоже перевернулась дважды и легла на крышу. У нас все уцелели», - сообщил В.ПЕТРЕНКО.

По словам В.ПЕТРЕНКО, в автомобиле «Мерседес» с ним на деловую встречу в село Мачухи ехали коллега и водитель.

У В.ПЕТРЕНКО перелом ребра, ушиб колена и спины, у коллеги — ушибы позвоночника и лица, у водителя – ушиб колена. Все трое сейчас лечатся дома.