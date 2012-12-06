Прокуратура: журналист получил удар в лицо до того, как показал удостоверение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаева.

Как говорится в сообщении, прокуратура установила, что препятствования профессиональной деятельности журналиста, предусмотренного ст. 171 УК Украины - не было. В частности, в ходе проверки установлено, что В.Силяков не сообщил неизвестному мужчине о том, что он журналист, а предъявил свое удостоверение журналиста только после конфликта.

Кроме того, по данным прокуратуры, «обстоятельства, указывающие на причинение ему телесных повреждений, не установлены и, согласно объяснениям В.Силякова, вред его здоровью не был причинен».

В связи с чем прокуратура района вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, по данным Независимого медиа-профсоюза Украины, 29 сентября в Николаеве во время освещения митинга против самовольного строительства киоска на В.Силякова напал неизвестный.

«Неизвестный, пытаясь помешать журналисту проводить съемку митинга, ударил Владимира Силякова кулаком в лицо, а затем ударил по камере. После чего, по словам журналиста и очевидцев, нападающий заявил корреспонденту: "Если это видео где-то появится, я тебя порву"», - сообщает профсоюз.