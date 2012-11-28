Эксперт считает, что падение гривни может закончиться революцией

Золотовалютные резервы Нацбанка почти исчерпаны. За год они уменьшились на $ 10,7 млрд - с $ 38 до $ 29 млрд. Их хватит для поддержания нынешнего курса гривни к доллару на 6-7 месяцев. Многие эксперты прогнозируют падение гривни. Оно может пройти по двум схемам, пишет Gazeta.ua.

"Лучшим экономическим сценарием для Украины будет установление Кабмином реального курса гривни к доллару и объявление настоящего уровня инфляции, - рассказал Алексей Лупоносов, доктор экономических наук, руководитель Украинского банковского портала. - Правительство должно добиться кредита МВФ. Затем, чтобы не тратить средства на искусственное сдерживание курса, установить реальный курс в январе 2013 года-9-9,5 гривен за доллар. Он плавно опустится за год на 50-80 копеек ".

Он считает, что для бизнеса правительство должно объявить налоговые каникулы. Тогда предприниматели будут расширяться, будут брать кредиты. Их работники будут нести сбережения в банк и экономика понемногу начнет восстанавливаться.

"Главным условием для развития лучшего сценария является отставка премьера Николая Азарова. Он хороший специалист в изъятии налогов, однако зарабатывать деньги для страны не умеет. После его отставки украинцы начнут больше доверять власти", - считает эксперт.

По его словам, в случае наихудшего развития событий государство объявит дефолт через год. Перед тем закончатся золотовалютные резервные запасы, курс гривни к осени 2013 резко опустится более чем на 30%.

"После первой серьезной волны падения гривни зимой-весной 2013-го начнется паника, как в 2008 году. Все бросятся забирать свои депозиты из банков, продавать гривню и покупать другую валюту - рубли, евро, юани и т.д.. Доллары станут дефицитом", - отметил Лупоносов.

Предприятия металлообработки и машиностроения сократят свое производство, потому что эту продукцию будут меньше покупать за рубежом. Уже сейчас продажи там уменьшаются. Работников на предприятиях будут сокращать, они не смогут выплачивать кредиты, а банки - депозиты.

"Внутренний дефолт уже начался в этом году. Бюджетникам не выплачивают зарплату. На медицинскую сферу также почти не выделяют денег. Все медикаменты нужно покупать за собственные средства. При худшем сценарии задержки зарплат будут большими. Начнутся перебои с поставками газа из России. Может начаться революция - люди выйдут на площади и свергнут Януковича и Кабмин, как это было в 2004 году. Поэтому два-три месяца по техническим причинам банковскую систему заблокируют, чтобы было меньше ограблений. Поэтому банкоматы не будут работать. Открытыми будут лишь единичные отделения банков ", - отметил Лупоносов.

По его словам, после признания страны банкротом, МВФ спишет Украине долги.

"А через два-три месяца экономика и банковская система начнут понемногу" оживать ", - добавил эксперт.