Завтра в Украине - от 9° мороза до 10° тепла

Завтра в Украине сохранится сухая погода, днем до 5° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 24 ноября будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Крыму и на Закарпатье местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в западных и северных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья до 9° мороза, в западной и южной части от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму местами 6-8° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму 5-10°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.