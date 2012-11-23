В Польше задержаны 16 украинцев

Работники пограничной службы Польши (Straż Graniczna, SG) на днях в разных частях страны задержали 16 граждан Украины, которые использовали выданные им польские визы не по назначению или работали с нарушением действующих в стране правил.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба SG.

9 украинцев задержали работники Шленского отдела польских пограничников на югозападе Польши. Среди них 4 граждан Украины ехали автобусом из Чехии с визами, выданными для работы на польских работодателей по упрощенной системе трудоустройства.

Еще 5 украинцев работали не на тех работодателей, которые оформили для них заявку на работу, на основании которой они получили визу в Польшу.

Пресс-служба сообщила, что 7 украинцев задержала польско-немецкая группа пограничников за получение польской визы нечестным путем.

Один из задержанных украинцев помогал пересечь границу между Польшей и Германией группе из семи российских граждан чеченской национальности.

Пограничники аннулировали визы всем задержанным украинцам и обязали их добровольно покинуть польскую территорию.

Как сообщал УНИАН, за первые шесть месяцев этого года польские пограничники задержали за нарушение правил пребывания в Польше свыше 800 украинцев, что на треть больше показателей первой половины 2011 года.

Выдача польских виз за этот же период выросла на 13% до более 310 тысяч штук.

Справка УНИАН. Польские пограничники чаще всего задерживают украинцев за то, что они работают в Польше без необходимых для этого документов, имеют просроченные или неправомерно используют выданные им консульством рабочие визы: например, совершают туристические поездки или ездят на работу в другие государства Шенгенской зоны, к которой в конце 2007 года присоединились поляки.