В Киев прибыла официальная делегация Санкт-Петербурга

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, открыл мероприятие, организованное в гостинице «Премьер Палас», первый заместитель главы КГГА Александр Мазурчак.

Во вступительном слове он передал приветствие от главы КГГА Александра Попова и очертил важные для Киева проекты, к участию в реализации которых пригласил деловые круги северной столицы России.

«Основная цель проведения «Культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Киеве» – это активизация существующих отношений двух городов, отработка новых перспективных направлений для сотрудничества. Чем активнее мы будем обмениваться опытом, чем теснее будем сотрудничать, тем более полезного мы сможем сделать для развития наших городов», – подчеркнул представитель КГГА.

По словам главы делегации города Санкт-Петербург, председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Ирины Бабюк, отношения с Киевом для российской стороны всегда были приоритетными. Партнерские связи между администрациями обоих городов подтверждаются проведением многочисленных мероприятий и обменом делегациями. И.Бабюк подчеркнула, что Санкт-Петербург сегодня - экономический центр Российской Федерации с мощным инвестиционным потенциалом и большим опытом в этом направлении. И их специалисты готовы поделиться этим опытом с Киевом.

Также гостям украинской столицы интересны вопросы создания новых совместных предприятий, развитие туристической отрасли и т.д., информирует пресс-служба КГГА.

И.Бабюк предложила в будущем провести Дни Киева в Санкт-Петербурге и Дни Петербурга в Киеве, чтобы иметь возможность для тесного и плодотворного обмена позитивным опытом специалистов двух городов.

В сообщении напоминается, что в состав прибывшей в Киев делегации входят представители деловых кругов, общественных организаций и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. Деловая программа Миссии включает презентационную часть, партнериат, тематические круглые столы при участии предпринимателей обоих городов.

В составе делегации бизнеса – малые и средние предприятия Санкт-Петербурга, которые представят инновационные технологии для отраслей ЖКХ, малой и крупной энергетики, градостроения, информационных технологий и многих других отраслей.