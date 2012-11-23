Эксперты призывают маркировать молочные суррогаты

Об этом УНИАН сообщили в Центре «ТЕСТ».

Согласно переданному пресс-релизу, такие требования к участникам рынка молочных продуктов изложены в законопроекте №11177 "О внесении изменений в Закон Украины "О молоке и молочных продуктах", который подан на рассмотрение в Верховную Раду Украины, и на скорейшем принятии которого и настаивают эксперты центра. По их мнению, законопроект не только защитит интересы производителей натуральных продуктов, но и поможет потребителю правильно оценить качество и ценность готовой продукции, выбрать именно тот продукт, который действительно необходим.

Как отмечается в сообщении Центра «ТЕСТ», на сегодняшний день вопрос выбора продукции во многом обусловлен проблемами маркировки состава молочных продуктов, которая стала особенно острой в последние годы. Производители зачастую используют не только растительные жиры и заменители молока при производстве, но и упаковки, визуально похожие по цвету или графическим элементам на упаковки натуральных продуктов, что само по себе вводит покупателя в заблуждение. Нередки случаи умышленного уменьшения шрифта текста о составе продукта, а также использование уменьшительно-ласкательных форм слов - "сметанка", "сырочек".

Еще одним важным доводом экспертов является и тот факт, что «суррогаты» хотя и продаются дешевле натуральных продуктов, их реальная стоимость в действительности существенно завышается, поскольку себестоимость изготовления молокосодержащих продуктов в несколько раз ниже по сравнению с производством натуральных продуктов. К примеру, фьючерсные котировки на пальмовое масло (растительный жир при производстве молока) на декабрь 2012 года, по данным аналитиков компании УкрАгроКонсалт составляют 6,6 грн/кг, тогда как средняя стоимость сливочного крестьянского масла на внутреннем рынке – 33 грн/кг. При этом, как считают эксперты, завышать реальную стоимость данных товаров позволяет именно то, что они продаются на одном прилавке с более дорогой молочной продукцией, и покупатель невольно сравнивает цены двух разных категорий товаров.

В этой связи эксперты утверждают, что законопроект №11177 успешно решает возникающие на рынке проблемы. В частности, документ вводит понятие "молокосодержащий продукт", которое распространяется на все молочные продукты, произведенные с добавлением заменителей молочного жира, белка или лактозы вне зависимости от массовой доли их содержания. Кроме того, молокосодержащие продукты по законопроекту должны быть представлены в торговых сетях на отдельных от натуральных продуктов полках, а на их упаковках должна размещаться надпись о том, что продукт является «молокосодержащим». Причём ее размер должен составлять не менее 80% от размера самой крупной надписи, размещенной на данном продукте.