Как гарантировать тайну коммунальных счетов?

Минтрансвязи предлагает законодательно гарантировать гражданам конфиденциальность счетов за коммунальные, телекоммуникационные и другие услуги. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Госдепартаменте по вопросам связи и информатизации (Госсвязи).

Минтрансвязи разработан законопроект „О внесении изменений в статью 15 Закона Украины “О защите прав потребителей”, которым предлагается дополнить данную статью абзацем такого содержания: „Информация потребителям в виде счетов на оплату коммунальных, телекоммуникационных и других услуг посылается в почтовых отправлениях, если потребителями на заказан другой вид доставки счетов».

В аналитической записке к законопроекту отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины „Об информации», информация о личности охраняется и не может распространяться без ее согласия. Счета на оплату платежей (квартплата и коммунальные услуги, телефонная связь, кабельное телевидение, электроэнергия, газ и др.), которые доставляются потребителям, содержат данные о собственнике помещения, его задолженности перед поставщиками услуг, информацию о направлениях осуществленных звонков, количестве проживающих в помещениях и др., т.е. информацию о личности, которая охраняется украинским законодательством.

Поэтому, как отмечается в аналитической записке к законопроекту, целью подготовки законопроекта является установление такого порядка доставки потребителям счетов (почтовыми отправлениями), который, «в соответствии со статьей 31 Конституции Украины, является гарантией ограниченного доступа к информации о личности».