Деньги из-под развалин разрушенного дома будут возвращены владельцам

Милиция не зафиксировала фактов мародерства не месте взрыва жилого дома в Днепропетровске.

Об этом сообщил сегодня в интервью журналистам исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО.

"Первыми на месте события были сотрудники милиции. Сразу они организовали охрану места происшествия, охрану общественного порядка и окружили этот дом для того, чтобы не было краж, мародерства. и других имущественных преступлений. Думаю, нам это удалось, потому что таких фактов пока не зафиксировано", - сказал он.

В то же время М.КОРНИЕНКО напомнил, что милиция извлекла из-под завалов дома денежные средства в сумме 200 тыс. грн. и 20 тыс. долларов.

При этом он заверил, что эти деньги будут возвращены их хозяевам, есть уже соответствующие заявления потерпевших жителей этого дома.