Деньги из-под развалин разрушенного дома будут возвращены владельцам
Милиция исключила любые попытки мародёрства
|Михаил КОРНИЕНКО
Об этом сообщил сегодня в интервью журналистам исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО.
"Первыми на месте события были сотрудники милиции. Сразу они организовали охрану места происшествия, охрану общественного порядка и окружили этот дом для того, чтобы не было краж, мародерства. и других имущественных преступлений. Думаю, нам это удалось, потому что таких фактов пока не зафиксировано", - сказал он.
В то же время М.КОРНИЕНКО напомнил, что милиция извлекла из-под завалов дома денежные средства в сумме 200 тыс. грн. и 20 тыс. долларов.
При этом он заверил, что эти деньги будут возвращены их хозяевам, есть уже соответствующие заявления потерпевших жителей этого дома.