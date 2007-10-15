Кабмин через суд потребует от Днепрогаза возместить убытки от взрыва

Кабинет министров Украины сегодня поручил Министерству юстиции подготовить иск от имени правительства к днепропетровскому предприятию ОАО «Днепрогаз» о полном возмещении ущерба, нанесенного вследствие взрыва бытового газа в жилом доме Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепропетровске сообщил вице-премьер-министр Украины, председатель государственной комиссии по ликвидации последствий взрыва в Днепропетровске Андрей КЛЮЕВ. Вице-премьер уточнил, что эта компания принадлежит российскому бизнесмену Виктору ВЕКСЕЛЬБЕРГУ.

А.КЛЮЕВ сообщил, что сейчас установлена предварительная причина взрыва газа в жилом доме – неисправность оборудования газораспределительного пункта.

По словам А.КЛЮЕВА, установлено, что газораспределительный пункт, в котором произошло резкое повышение давления, не проверялся газовыми службами два года, в то время, когда профилактические работы должны проводиться ежемесячно.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. Погибли 15 человек, из них двое детей. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключены 5200 домов.

С целью преодоления последствий взрыва была создана чрезвычайная государственная комиссия, из государственного бюджета выделены средства – 94 миллиона гривен для компенсации жилья пострадавшим, а также 5 миллионов гривен для преодоления последствий аварии.