Янукович приказал проверить все газораспределительные пункты в стране

18:40, 15 октября 2007
Общество
639 0

Об этом журналистам сообщил Андрей Клюев

Виктор Янукович дает интервью журналистам в школе №76. Днепропетровск, 13 октябряСегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение регионам в течение месяца проверить состояние всех газораспределительных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге журналистам вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, правительство намерено принять самые жесткие меры по результатам этой проверки к должностным лицам газовых предприятий, которые проявили халатность в контроле за безопасной работой оборудования ГРП.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter