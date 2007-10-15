Янукович приказал проверить все газораспределительные пункты в стране
18:40, 15 октября 2007Общество
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Об этом журналистам сообщил Андрей Клюев
Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение регионам в течение месяца проверить состояние всех газораспределительных пунктов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге журналистам вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.
По его словам, правительство намерено принять самые жесткие меры по результатам этой проверки к должностным лицам газовых предприятий, которые проявили халатность в контроле за безопасной работой оборудования ГРП.
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