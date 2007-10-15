Янукович приказал проверить все газораспределительные пункты в стране

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение регионам в течение месяца проверить состояние всех газораспределительных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге журналистам вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, правительство намерено принять самые жесткие меры по результатам этой проверки к должностным лицам газовых предприятий, которые проявили халатность в контроле за безопасной работой оборудования ГРП.