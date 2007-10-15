Черновецкий опять заговорил о повышении тарифов на ЖКХ

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о намерении добиться повышения коммунальных тарифов для элитных домов в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он сказал, комментируя ситуацию с тарифами на коммунальные услуги.

«Тарифы я не собираюсь повышать, - заявил мэр. - По крайней мере для почти половины киевских домов”. С этой целью, по словам городского председателя, “мы инвентаризовали старые сооружения, в частности бараки, и для таких потребителей ввели привилегии, льготы».

«Чтобы снизить тарифы для старых домов до уровня, который был до повышения цен на газ, мы увеличили плату для остальных сооружений в городе», - заявил мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что проблема с тарифами популистская. В действительности же они остаются практически самыми низкими в Украине, кроме, возможно, Днепропетровска.

«Я не намерен ничего инициировать в этой сфере, однако есть одно “но”. Я собираюсь снижать тарифы и добьюсь своего. Но повышу тарифы для домов, где квартиры стоят по миллиону долларов, вместо этого уменьшив тарифы для малоимущих», - подчеркнул мэр Киева.