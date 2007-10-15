По делу о взрыве задержали двух сотрудников Днепрогаза

В связи с трагедией в Днепропетровске задержаны должностные лица ОАО «Днепрогаз» по подозрению в служебной халатности, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины по факту взрыва газа в доме №127 по ул. Мандриковской Днепропетровска, повлекшего человеческие жертвы, сегодня прокуратурой области было возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Днепрогаз» и его первого заместителя по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Эти должностные лица задержаны по подозрению в совершении указанного преступления в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

С целью возмещения убытков, нанесенных гражданам и государству, наложен арест на средства ОАО «Днепрогаз».

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО направил группу опытных работников в прокуратуру Днепропетровской области для предоставления практической помощи в расследовании этого уголовного дела.