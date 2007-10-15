Семенюк наконец-то послушалась Ющенко

Фонд государственного имущества Украины отменил конкурс по продаже контрольного госпакета акций ОАО “Одесский припортовый завод” в размере 99,52% уставного фонда, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

По информации пресс-службы, конкурс отменен на основании приказа Фонда госимущества от 15 октября №1655 во исполнение Указа Президента от 12 сентября 2007 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением №641 от 8 августа т.г. утвердил условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

15 августа Фонд государственного имущества объявил конкурс по продаже контрольного госпакета акций ОАО “Одесский припортовый завод” в размере 99,52% уставного фонда. На продажу выставляется 794 703 700 акций номинальной стоимостью 1 грн. Стартовая цена пакета - 2 млрд. 500 тыс. грн.

Конкурс должен был состояться через 75 дней, начиная с 15 августа - момента публикации информации о его проведении в газете “Ведомости приватизации» (ориентировочно, 29 октября).

12 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие распоряжения Кабинета министров от 8 августа 2007 года №641-р «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

В тот же день стало известно, что в Конституционный Суд поступило конституционное представление Президента относительно конституционности распоряжения Кабмина от 8 августа по ОПЗ.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южное, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Уставный фонд - 798 млн. 544 тыс. грн.