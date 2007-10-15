Судья по делу о разводе Фирташа просит защиты у Ющенко

Судья Соломенского районного суда г. Киева Ирина УСАТОВА, которая вела дело о разводе совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия ФИРТАША и Марии КАЛИНОВСКОЙ, обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как гаранту Конституции и просит у него помощи и защиты.

Об этом говорится в открытом письме судьи к Президенту, которое имеет в своем распоряжении агентство УНИАН.

В частности, как отмечает И.УСАТОВА, на нее и членов ее семьи оказывается давление посторонними лицами.

“Обращаюсь к Вам по поводу вмешательства посторонних лиц и государственных органов в мою профессиональную деятельность и осуществление давления с их стороны путем угроз о привлечении меня к уголовной ответственности с помощью органов прокуратуры, освобождения от должности судьи, физической расправы, что заставляет обратиться к Вам за защитой”, - говорится в письме к Президенту.

По словам И.УСАТОВОЙ, после вынесения 21 сентября 2007 года решения, согласно которому расторжение брака Д.ФИРТАША и М.КАЛИНОВСКОЙ было отменено, на нее начало осуществляться системное давление “путем угроз о привлечении к уголовной ответственности, освобождению от должности судьи, физической расправы и т. п”.

При этом И.УСАТОВА считает, что цель такого давления и угроз - принуждение отменить данное постановление.

“С момента поступления указанного дела в мое производство я не могу должным образом исполнять профессиональные обязанности, поскольку многочисленные необоснованные жалобы в государственные органы по поводу рассмотрения этого дела (в частности, ко мне поступили обращение из Высшего совета юстиции, Генеральной прокуратуры Украины и т. п.), которые продолжают сопровождаться, приводят к волнениям, нервным стрессам и невозможности качественно исполнять свои должностные обязанности”, - говорится в письме.

Также И. УСАТОВА отмечает, что неправомерное давление на нее делает невозможным надлежащее исполнение профессиональных обязанностей, учитывая нервное напряжение, и вынуждает бояться за свою жизнь и жизнь близких ей людей жизни.

Как известно, Соломенский суд г. Киева отменил свое решение от 12 августа 2005 года о расторжении брака между совладельцем "РосУкрЭнерго" Д.ФИРТАШЕМ и М.КАЛИНОВСКОЙ. В частности, как отмечалось в постановлении, суд принял такое решение в связи с выявлением обстоятельств, которые не были известны ранее.

"На момент вынесения решения (о расторжении брака) существовали очень важные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны на время рассмотрения дела по существу", - идет речь в решении суда.

М.КАЛИНОВСКАЯ и Д.ФИРТАШИ поженились в сентябре 2001 г. По словам М.КАЛИНОВСКОЙ, в ноябре 2005 г. она узнала, что три месяца назад Соломенский суд Киева заочно оформил ее развод с мужем.

26 января 2006 г. она подписала мировое соглашение о разделении имущества с представителем Д.ФИРТАША Юрием БОЙКО.

М.КАЛИНОВСКАЯ утверждает, что условия мирового соглашения не выполнены. По ее словам, Д.ФИРТАШ должен был ей выплатить 36 млн. долларов, но в действительности отдал только 24 млн. долларов. Кроме этого, она получила три квартиры, три машино-места и автомобиль Cadillac Escalade.

В июле М.ФИРТАШ (КАЛИНОВСКАЯ) подала в Печерский райсуд Киева иск с требованием признать недействительным подписанное ею соглашение о разделе имущества. Она собиралась доказать свое право на владение половиной активов Group DF (оборот 4,6 млрд. долларов).

Однако этот суд иск не удовлетворил, а суд на Британских Виргинских островах отклонил ее претензии на получение информации об активах бывшего мужа.