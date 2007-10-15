Президент объявил 16 октября Днем национального траура

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом объявил 16 октября 2007 года Днем национального траура в связи с трагедией в Днепропетровске.

Об этом говорится в обращении главы государства, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

При этом Президент требует от Генеральной прокуратуры и лично генерального прокурора обеспечить всестороннее расследование уголовных дел, возбужденных в связи со взрывом газа в доме, и немедленно выявить причины аварии и установить ответственных за нее.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что для возмещения материального ущерба государству и гражданам на счет открытого акционерного общества «Днепрогаз» наложен арест. При этом он отметил, что ряд высших должностных лиц этого предприятия – главный инженер и его первый заместитель - задержаны по подозрению в служебной халатности. “Я жестко требую оперативного выяснения всех обстоятельств трагедии”, - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что центральная и местная власти обязана оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечить жителей теплом, одеждой, горячим питанием и питьевой водой. "Приказываю всем ответственным руководителям сделать все, чтобы люди были полностью защищены государством. Эти вопросы, ход спасательных работ держу под постоянным контролем”, - подчеркивается в обращении.

В.ЮЩЕНКО призвал всех украинцев откликнуться на трагедию в Днепропетровске. "Я призываю всех граждан Украины проявить сопереживание к беде, случившейся Днепропетровск, и поддержать пострадавших, особенно детей. Эта трагедия не может оставить равнодушным никого”, - отмечается в обращении. Глава государства также выразил соболезнование всем семьям погибших. “Государство сделает все, чтобы помочь и защитить вас в этой беде”, - сказал Президент.

Глава государства также напомнил, что с момента получения информации об аварии он дал немедленные поручения правительству, местной власти и спасательным службам предпринять меры для спасения людей и преодоления последствий взрыва. С этой целью также была создана чрезвычайная государственная комиссия. В.ЮЩЕНКО добавил, что из государственного бюджета выделены средства – 94 миллиона гривен для компенсации жилья пострадавшим, а также 5 миллионов гривен для преодоления последствий аварии. В.ЮЩЕНКО отметил, что на данный момент продолжается ликвидация завалов. При этом глава государства заверил, что впоследствии состоится переселение людей из разрушенных и поврежденных квартир.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. Погибли 15 человек, из них двое детей. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключены 5200 домов.