Тарута даст миллион потерпевшим от взрыва в Днепропетровске

Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» выделит 1 млн. грн. в помощь пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске.

Об этом сообщается в пресс-релизе ИСД, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, руководство ИСД приняло решение создать фонд материальной помощи пострадавшим в размере 1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. В результате взрыва полностью был разрушен 3-й подъезд дома, другие три подъезда повреждены. Всего было повреждено 10 домов.

В результате взрыва погибли 15 человек.