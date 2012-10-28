В Тернополе нашли мертвым журналиста местной газеты «Свобода»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным правоохранителей, журналист совершил самоубийство. Окончательную причину смерти должны указать судмедэксперты.

О том, что ее сын не вернулся домой, правоохранителям вчера сообщила мать погибшего. В результате поисков тело нашли сегодня утром. Правоохранители не связывают смерть журналиста с профессиональной деятельностью.

В то же время, как отметил во время заседания Тернопольского пресс-клуба представитель ВО «Свобода» Леонид Бицюра, данная трагедия уже привела к появлению искаженных слухов, которые распространяют по области.

«Муссируются слухи, что в 164-м округе повесили наблюдателя. Уже разобрались, что и к чему, откуда возникла такая информация. В действительности ничего подобного не было, а сам, случай, который имел место, не связан с наблюдателем», – сказал Л. Бицюра.