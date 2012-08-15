Односельчане не верят в самоубийство внучки Джемилева

Об этом пишет Gazeta.ua. Местная жительница Александра Федоровна (фамилию женщина попросила не указывать) сказала корреспонденту издания: "Говорят, Джанике решила напугать родителей, которые не взяли ее с собой на море. Но мы в это не верим. Ее тело висело слишком высоко, сама туда она не залезла ".

Как сообщал УНИАН, в Крыму нашли повешенной 10-летнюю внучку Джемилева. Милиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 120 УК Украины (доведение до самоубийства несовершеннолетнего), санкция которой - от семи до десяти лет заключения.