Цена барреля нефти побила все рекорды

Стоимость барреля нефти в ходе торгов 15 октября на нью-йоркской бирже NYMEX впервые в истории превысила 85 долларов, передает AFP. Рекорд установлен для ноябрьского фьючерса на поставку нефти марки WTI, за который давали 85,19 доллара.

Причиной роста цен стало беспокойство трейдеров относительно нестабильной ситуации в Ираке. Ожидание проведения турецкими войсками контртеррористической операции против курдов, проживающих на севере страны, уже несколько сессий подряд приводит к подорожанию топлива.

В пятницу 12 октября тот же фьючерс уже установил рекорд закрытия, равный 83,69 доллара за баррель.

9 октября министр энергетики Катара, входящего в ОПЕК, объявил, что реальная и справедливая цена барреля нефти превышает 100 долларов. О том же ранее заявляли министр нефти Египта и президент Венесуэлы.

Лента.ру