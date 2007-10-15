Из-под завала в Днепропетровске подняли тело 15-го погибшего

В Днепропетровске из-под завала изъяли тело 15-го погибшего вследствие взрыва газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

“Как стало известно, несколько минут назад из-под обломков строительных конструкций на месте взрыва газа в Днепропетровске изъято тело 15-го погибшего. Тело отправлено на экспертизу и опознание”, говорится в сообщении МЧС.