Из-под завала в Днепропетровске подняли тело 15-го погибшего
14:42, 15 октября 2007Общество
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Впереди - экспертиза и опознание
В Днепропетровске из-под завала изъяли тело 15-го погибшего вследствие взрыва газа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
“Как стало известно, несколько минут назад из-под обломков строительных конструкций на месте взрыва газа в Днепропетровске изъято тело 15-го погибшего. Тело отправлено на экспертизу и опознание”, говорится в сообщении МЧС.
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